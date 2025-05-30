В Донецке Ростовской области пострадал мотоциклист, врезавшись в фуру
В Донецке Ростовской области пострадал мотоциклист, столкнувшись с фурой. ДТП произошло 29 мая.
Предварительно, большегруз двигался по дороге на улице улице Братьев Дорошевых. Водитель грузовика на перекрестке неравнозначных дорог при повороте направо столкнулся с двухколесным транспортом. После чего, мотоциклист получил травмы.
- 47-летнего мужчину госпитализировали в больницу в результате аварии, - уточнили в госавтоинспекции региона.