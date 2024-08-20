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В Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист

В Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист
В Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла 20 августа на улице Восточное шоссе.

Около 18:00 по дороге ехал мужчина 66 лет за рулём автомобиля «Мерседес Бенц». По предварительным данным, автомобилист не соблюдал безопасную дистанцию до мотоцикла «БМВ», который двигался впереди него. Легковушка столкнулась с двухколесным транспортом в районе дома № 1.

В донской Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, 35-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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