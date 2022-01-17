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В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы

В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуировали все школы
В городе Донецке Ростовской области все школы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Тысячи учащихся, сотни преподавателей и весь персонал оказались в мороз на улице 19 января.

Угрозы поступили во все средние образовательные учреждения утром. Как и в прошлый раз, неизвестный грозился взорвать школы. Директора сразу вызвали все экстренные службы на место. Ученики вместе с учителями и школьным персоналом вышли на улицу.

На месте работают правоохранители, медики и спасатели. Специалисты с кинологами прочесывают все здания в поисках взрывоопасных предметов.

Несколько дней назад, 17 января, в Ростовской области была аналогичная ситуация. В донской столице из-за угроз минирования эвакуировали 92 школы, еще десятки - в крупных городах региона.
Фото: газета «Новость».
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