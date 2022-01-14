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В Ростове за сутки около ста школ эвакуировали из-за угроз минирования

В Ростове за сутки около ста школ эвакуировали из-за угроз минирования
В Ростове количество эвакуированных за сутки школ приблизилось к сотне. Ученики, педагоги и персонал были вынуждены покинуть помещение утром 17 января из-за сообщений о минировании.

Угрозы стали поступать около 6 часов. По информации ГО и ЧС, сообщения получили 92 ростовских школы. Здания оцепили, на место прибыли все сотрудники спецслужб. Они вместе с кинологами прочесывали помещения в поисках подозрительных предметов.

Проверка завершена уже в 89 учебных заведениях. Там информация о минировании не подтвердилась. В остальных трех школах до сих пор ведут проверочные мероприятия.
Фото: sorochinsk.info.
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