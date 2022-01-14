В Ростове за сутки около ста школ эвакуировали из-за угроз минирования

Фото: sorochinsk.info.

В Ростове количество эвакуированных за сутки школ приблизилось к сотне. Ученики, педагоги и персонал были вынуждены покинуть помещение утром 17 января из-за сообщений о минировании.Угрозы стали поступать около 6 часов. По информации ГО и ЧС, сообщения получили 92 ростовских школы. Здания оцепили, на место прибыли все сотрудники спецслужб. Они вместе с кинологами прочесывали помещения в поисках подозрительных предметов.Проверка завершена уже в 89 учебных заведениях. Там информация о минировании не подтвердилась. В остальных трех школах до сих пор ведут проверочные мероприятия.