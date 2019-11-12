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В ДНР во время боевых действий убили уроженца Ростовской области

В ДНР во время боевых действий убили уроженца Ростовской области
Уроженец Ростовской области погиб в Донецкой Народной Республике. Алексея Шеробокова убили во время боевых действий в конце октября. О происшествии сообщает издание DonDay.ru.

Известно, что Алексей родился в городе Донецке Ростовской области. Он воевал на стороне ополченцев под позывным «Алекс». Его тело доставили на родину. Здесь его вскоре похоронили.

Добавим, что участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР является добровольным.

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