В ДНР погиб доброволец из Ростовской области



На территории Донецкой Народной Республики погиб уроженец Ростовской области 39-летний Евгений Ш. Мужчина был командиром взвода снайперов.



Дончанин был убит в районе города Докучаевска Донецкой области. Вместе с ним погибли ещё трое добровольцев, сообщает DonDay.ru. Обстоятельства смерти мужчины достоверно не известны. По предварительным данным, он погиб во время боевых действий.



Известно, что Евгений отправился на Донбасс добровольцем в 2014 году. Похоронили дончанина в Докучаевске 10 мая. Прощание с ним проходило на главной площади города.