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В ДНР погиб доброволец из Ростовской области

В ДНР погиб доброволец из Ростовской области
На территории Донецкой Народной Республики погиб уроженец Ростовской области 39-летний Евгений Ш. Мужчина был командиром взвода снайперов.

Дончанин был убит в районе города Докучаевска Донецкой области. Вместе с ним погибли ещё трое добровольцев, сообщает DonDay.ru. Обстоятельства смерти мужчины достоверно не известны. По предварительным данным, он погиб во время боевых действий.

Известно, что Евгений отправился на Донбасс добровольцем в 2014 году. Похоронили дончанина в Докучаевске 10 мая. Прощание с ним проходило на главной площади города.

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