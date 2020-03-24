В Москве на стройке погиб рабочий из Ростовской области



Молодой житель Ростовской области погиб на заработках в Москве. Трагедия произошла 22 марта на улице Энтузиастов.



Уроженец Красного Сулина трудился на строительстве эстакады на шоссе. По предварительным данным, во время земляных работ котлован, где находился дончанин с напарником, завалило грунтом. Уроженец Ростовской области скончался на месте происшествия, сообщает DonDay.ru. Второй рабочий госпитализирован.



Обстоятельства случившегося на месте происшествия устанавливали следователи. В настоящее время по факту смерти молодого человека проводится проверка.



Родных дончанина уже оповестили о произошедшей трагедии. Доставить тело погибшего на родину, в Красный Сулин, планируется 27 марта.