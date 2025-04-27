В Ростовской области под колеса иномарки попал 8-летний ребенок

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В городе Шахты Ростовской области 27 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Под колеса иномарки угодил восьмилетний мальчик.Согласно предварительной информации, инцидент случился около половины четвертого дня на улице Дачной, у дома № 241. Так, 31-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан» двигался по проезжей части, когда в непосредственной близости от пешеходного перехода 8-летний ребенок попытался пересечь дорогу. Водитель не смог среагировать достаточно быстро, и произошло столкновение.В пресс-службе ГИБДД Ростовской области сообщили, что получивший травмы ребенок был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.