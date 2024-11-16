В Ростовской области 73-летний мужчина попал под колеса авто.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Таганроге 73-летний мужчина попал под колеса авто. ДТП произошло вечером 14 ноября около 19:30.25-летний парень на автомобиле «Лада Веста» ехал по улице Щаденко и совершал поворот в переулок Центральный. В это же время пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пожилой мужчина получил травмы. Он обратился в больницу.