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В Ростовской области 73-летний мужчина попал под колеса авто.

В Ростовской области 73-летний мужчина попал под колеса авто.
В Таганроге 73-летний мужчина попал под колеса авто. ДТП произошло вечером 14 ноября около 19:30.

25-летний парень на автомобиле «Лада Веста» ехал по улице Щаденко и совершал поворот в переулок Центральный. В это же время пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии пожилой мужчина получил травмы. Он обратился в больницу.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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