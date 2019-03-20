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В ЦГБ Батайска скончалась 10-летняя девочка, которую сбила машина

В ЦГБ Батайска скончалась 10-летняя девочка, которую сбила машина
Место происшествия.
Школьница, пострадавшая в ДТП, умерла в больнице Батайска. Не приходя в сознание, 10-летняя Валя Ж. скончалась 22 марта.

Девочку 21 марта сбила иномарка на улице Коммунистической. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на неё неожиданно налетела «Хонда». 43-летний водитель не успел затормозить и сбил ребёнка.
- Я не видела сам момент ДТП, - рассказала местная жительница Валерия. - Я увидела только, как из-за угла дома выбежала мама, видимо, она шла ее встречать со школы, и во весь голос стала кричать имя девочки. Оно у меня до сих пор эхом в голове...

С многочисленными травмами в тяжёлом состоянии девочку доставили в местную больницу. Врачи боролись за её жизнь почти двое суток. Вале провели две операции, но спасти ее не удалось.

В школе, где училась Валя, рассказали, что она была способным ребёнком. В мае она участвовала во всероссийской олимпиаде по математике, по её результатам получила диплом II степени. Коллектив школы скорбит вместе с родными пятиклассницы.

Девочку похоронят в Батайске 23 марта.

Напомним, в мае 2018 года на этом же пешеходном переходе водитель ВАЗа сбил школьницу с мамой. Девочка скончалась на месте происшествия. За жизнь её мамы врачи боролись два месяца, но она умерла, не приходя в сознание.

Жители Батайска просят установить на этом участке светофор, чтобы избежать новых жертв ДТП.

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