В центре Ростова упавшее дерево придавило две машины

В Ростове-на-Дону вновь упало дерево. На этот раз происшествие случилось в переулке Соборном недалеко от пересечения с улицей Красноармейской. Инцидент произошёл около 16 часов 29 июня.В районе дома № 48 у большого дерева по центру сломался ствол, и оно рухнуло на землю. Под ним было припарковано три автомобиля, которые оказались повреждены в результате ЧП. В той или иной мере тратиться на ремонт придётся владельцам «Хёндай Солярис», «Сузуки Свифт» и «Тойота Рав 4». По словам очевидцев, у последней был открыт люк, и туда попала крупная ветка. Ни один человек не пострадал.Инцидент произошёл из-за штормового ветра, налетевшего на город. Дерево не выдержало сильный порыв и рухнуло. Территорию огородили. На месте работают спасатели, которые устраняют последствия ЧП.