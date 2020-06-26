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В центре Ростова упавшее дерево придавило две машины

В центре Ростова упавшее дерево придавило две машины
В Ростове-на-Дону вновь упало дерево. На этот раз происшествие случилось в переулке Соборном недалеко от пересечения с улицей Красноармейской. Инцидент произошёл около 16 часов 29 июня.

В районе дома № 48 у большого дерева по центру сломался ствол, и оно рухнуло на землю. Под ним было припарковано три автомобиля, которые оказались повреждены в результате ЧП. В той или иной мере тратиться на ремонт придётся владельцам «Хёндай Солярис», «Сузуки Свифт» и «Тойота Рав 4». По словам очевидцев, у последней был открыт люк, и туда попала крупная ветка. Ни один человек не пострадал.

Инцидент произошёл из-за штормового ветра, налетевшего на город. Дерево не выдержало сильный порыв и рухнуло. Территорию огородили. На месте работают спасатели, которые устраняют последствия ЧП.

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