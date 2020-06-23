В Ростове во дворе жилого дома упавшее дерево перекрыло дорогу

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В Ростове-на-Дону двор жилого дома оказался перекрыт из-за упавшего дерева. Происшествие случилось рано утром 25 июня на улице Герасименко.Возле подъезда была на ночь припаркована легковушка. Её владелец, когда вышел из дома, обнаружил, что она придавлена стволом. Сухое дерево сломалось у основания и рухнуло на автомобиль, при этом закрыв проезд для другого транспорта. Судя по его состоянию, дерево было аварийным и давно безжизненным. Вероятно, оно не выдержало порыв ветра и упало.К счастью, ни один человек в результате инцидента не пострадал. Однако пока не ясно, кто возместит автомобилисту ущерб за испорченную машину. Любой, даже несерьёзный, ремонт транспорта всегда обходится в копеечку.