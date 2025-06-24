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МЧС рассылает сообщения об угрозе применения БПЛА в Ростовской области

МЧС рассылает сообщения об угрозе применения БПЛА в Ростовской области
МЧС России начало рассылать уведомления об угрозе применения беспилотников на территории Ростовской области. Подобные сообщения получили жители региона 23 июня.

Спасатели сообщали раньше о беспилотной опасности в регионе или отдельных районах. Теперь же люди получают уведомления об угрозе применения БПЛА. Например, 24 июня угроза была объявлена в Миллеровском районе.

Спасатели просили жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Чем отличается сообщение о беспилотной опасности от уведомления об угрозе применения БПЛА, пока не известно. Возможно, это просто разные способы выразить одно и то же предупреждение.
Фото: Дондей
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