МЧС рассылает сообщения об угрозе применения БПЛА в Ростовской области

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МЧС России начало рассылать уведомления об угрозе применения беспилотников на территории Ростовской области. Подобные сообщения получили жители региона 23 июня.Спасатели сообщали раньше о беспилотной опасности в регионе или отдельных районах. Теперь же люди получают уведомления об угрозе применения БПЛА. Например, 24 июня угроза была объявлена в Миллеровском районе.Спасатели просили жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Чем отличается сообщение о беспилотной опасности от уведомления об угрозе применения БПЛА, пока не известно. Возможно, это просто разные способы выразить одно и то же предупреждение.