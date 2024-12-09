Движение в центре Ростова затруднено из-за двух ДТП

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В центре Ростова-на-Дону движение затруднено из-за двух дорожно-транспортных происшествий. Утром 9 декабря на перекрестке Красноармейской улицы и проспекта Чехова произошло столкновение двух легковых автомобилей.Оба транспортных средства отделались легкими механическими повреждениями. По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этой аварии никто не пострадал.Через несколько минут на том же участке случилось ДТП с участием двух троллейбусов. И в этом случае обошлось без пострадавших.Тем не менее, из-за аварий перекрыта одна полосы дороги. В результате чего возникли затруднения в движении в сторону Первомайского и Пролетарского районов.