Огромная пробка сковала движение на проспекте Стачки в Ростове

Фото: Яндекс.карты

В Ростове-на-Дону утром возник серьезный затор на проспекте Стачки в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно информации, предоставленной "Яндекс.Картами", инцидент случился приблизительно в 6:40 на мосту, расположенном на данном проспекте.Протяженная пробка охватила участок дороги от улицы Тружеников до площади 5-го Донского корпуса, значительно затруднив движение транспорта.В часы утренней нагрузки сотни жителей Ростова рискуют опоздать на работу, учебу и запланированные мероприятия. Движение крайне затруднено на проспекте Стачки, а также на спусках с Портовой, Интернациональной и Профсоюзной улиц.Автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов для объезда проблемного участка.