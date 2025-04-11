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Огромная пробка сковала движение на проспекте Стачки в Ростове

Огромная пробка сковала движение на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове-на-Дону утром возник серьезный затор на проспекте Стачки в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно информации, предоставленной "Яндекс.Картами", инцидент случился приблизительно в 6:40 на мосту, расположенном на данном проспекте.

Протяженная пробка охватила участок дороги от улицы Тружеников до площади 5-го Донского корпуса, значительно затруднив движение транспорта.

В часы утренней нагрузки сотни жителей Ростова рискуют опоздать на работу, учебу и запланированные мероприятия. Движение крайне затруднено на проспекте Стачки, а также на спусках с Портовой, Интернациональной и Профсоюзной улиц.

Автомобилистам рекомендуется рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов для объезда проблемного участка.
Фото: Яндекс.карты
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