Выяснились новые подробности смерти руководителя «Ростова без наркотиков»
Выяснились новые детали смерти руководителя фонда «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова. При первичном осмотре тела эксперты не нашли следов насильственной смерти.
23 июня по соцсетям разлетелась новость о гибели Станислава Горяинова. По данным СМИ, незадолго до трагедии он отправился на срочную встречу и вернулся сильно избитым. Родственники предложили ему поехать в больницу, но Станислав отказался. Через несколько часов он скончался.
Как пишет портал Donday со ссылкой на собственный источник, информация о загадочной встрече не подтвердилась.
Тело Станислава Горяинова обнаружили его близкие. Они же сообщили в полицию и скорую помощь. При осмотре следов насильственной смерти не нашли.
Станислав Горяинов основал фонд «Ростов без наркотиков». Эта организация помогала людям с зависимостями вернуться к нормальной жизни.