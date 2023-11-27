В центре Ростова при пожаре в гараже нашли тело мужчины

Фото: Rostov.ru

В Ростове при пожаре в гараже нашли тело неизвестного мужчины. ЧП случилось 27 ноября на проспекте Буденновском, 98.По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 06:15. Всего за пару минут огонь охватил площадь 24 квадратных метра. Местные жители заметили клубы дыма и вызвали на место спасателей.Для тушения огня привлекли 11 сотрудников на двух автоцистернах. Пламя удалось ликвидировать в течение получаса.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в гараже было обнаружено тело неизвестного мужчины. В настоящее время его личность устанавливают.