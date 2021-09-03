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В центре Ростова пассажирский автобус врезался в троллейбус

В центре Ростова пассажирский автобус врезался в троллейбус
В Ростове пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом. ДТП случилось в районе Центрального рынка днем 6 сентября.

По словам очевидцев, водитель автобуса № 6 (Центральный рынок - областная больница № 1) ехал по улице Московской. Он пошел на обгон попутного троллейбуса № 12 (Центральный рынок - ГПЗ-10) и задел его боком.

В результате аварии оба общественных транспорта получили небольшие механические повреждения. Их работу пришлось приостановить до выяснения всех обстоятельств и составления протокола. На место вызвали инспекторов ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

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