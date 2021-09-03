В центре Ростова пассажирский автобус врезался в троллейбус

В Ростове пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом. ДТП случилось в районе Центрального рынка днем 6 сентября.По словам очевидцев, водитель автобуса № 6 (Центральный рынок - областная больница № 1) ехал по улице Московской. Он пошел на обгон попутного троллейбуса № 12 (Центральный рынок - ГПЗ-10) и задел его боком.В результате аварии оба общественных транспорта получили небольшие механические повреждения. Их работу пришлось приостановить до выяснения всех обстоятельств и составления протокола. На место вызвали инспекторов ДПС. Информации о пострадавших не поступало.