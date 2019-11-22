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Пассажирский автобус врезался в автомобиль ДПС в Ростове

Пассажирский автобус врезался в автомобиль ДПС в Ростове
Фото: vk.com/rostovnadonu
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль ДПС в Ростове. Авария произошла около полудня 24 ноября на улице Армянской.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса МАЗ, следовавшего по маршруту № 83 (Центральный рынок – Верхний Темерник). 58-летний шофер не выбрал безопасную дистанцию и врезался в патрульную «Ладу Приору». От удара легковушку отбросило на «Шевроле Ланос».
- В аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту происшествия проводится проверка.

Все транспортные средства получили механические повреждения.

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