В Ростове пассажирский автобус протаранил иномарку



В Ростове пассажирский автобус № 45 наехал на иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Северном районе города, на бульваре Комарова, 17 декабря около шести часов вечера.



Автобус ехал в сторону Центрального рынка по маршруту улица Стартовая – Центральный рынок. По словам пассажира, водитель резко затормозил на светофоре и врезался в бок «Форда».



Молодой мужчина за рулем иномарки вез двоих парней. В общественном транспорте в час пик было примерно 20-25 человек. В аварии никто не пострадал.