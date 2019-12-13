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В Ростове пассажирский автобус протаранил иномарку

В Ростове пассажирский автобус протаранил иномарку
В Ростове пассажирский автобус № 45 наехал на иномарку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Северном районе города, на бульваре Комарова, 17 декабря около шести часов вечера.

Автобус ехал в сторону Центрального рынка по маршруту улица Стартовая – Центральный рынок. По словам пассажира, водитель резко затормозил на светофоре и врезался в бок «Форда».

Молодой мужчина за рулем иномарки вез двоих парней. В общественном транспорте в час пик было примерно 20-25 человек. В аварии никто не пострадал.

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