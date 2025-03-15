В центре Ростова-на-Дону в историческом здании загорелась кровля

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В Ростове-на-Дону произошел пожар в историческом здании на Большой Садовой утром 15 марта.Пламя охватило крышу четырехэтажного здания № 88. Очевидцы вызвали пожарных. На место прибыли 12 человек на трех единицах техники.Как уточнили в региональном ГУ МЧС, огнем было охвачено около ста квадратных метров кровли. Пламя потушили в течение получаса. К счастью, никто не пострадал.Тем не менее движение транспорта остается затрудненным на участке от переулка Семашко до проспекта Ворошиловского.Здание было построено в 1904 году.