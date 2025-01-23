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В Новочеркасске случился пожар в здании бывшей артиллерийской учебной части

В Новочеркасске случился пожар в здании бывшей артиллерийской учебной части
В Новочеркасске Ростовской области произошел пожар в здании бывшей артиллерийской учебной части. Возгорание началось рано утром 23 января.

Происшествие случилось на площади Ермака, 12. Около 04:41 кровля здания начала полыхать. Очевидцы заметили пламя и вызвали пожарных. За это время пламя успело распространиться на площади 300 квадратных метров.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар тушили 24 спасателя на 6 спецмашинах. С огнем удалось справиться к 07:50. В пожаре никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС РО
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