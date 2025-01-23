В Новочеркасске случился пожар в здании бывшей артиллерийской учебной части

Фото: ГУ МЧС РО

В Новочеркасске Ростовской области произошел пожар в здании бывшей артиллерийской учебной части. Возгорание началось рано утром 23 января.Происшествие случилось на площади Ермака, 12. Около 04:41 кровля здания начала полыхать. Очевидцы заметили пламя и вызвали пожарных. За это время пламя успело распространиться на площади 300 квадратных метров.В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар тушили 24 спасателя на 6 спецмашинах. С огнем удалось справиться к 07:50. В пожаре никто не пострадал.