В центре Ростова эвакуировали банк

В центре Ростова эвакуировали людей в одном из банков. Происшествие случилось около 18 часов 20 сентября на пересечении улицы Московской с Газетным переулком.Фото с места ЧП прислали в редакцию Rostov.ru очевидцы. По их словам, здание «Русского Стандарта» оградили специальной лентой, а всех людей вывели на улицу.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, в банке обнаружили бесхозный предмет. На месте работают все службы экстренного реагирования: полиция, спасатели, пожарные и бригада скорой помощи.