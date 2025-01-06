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В центре Ростова из-за неисправной поводки вспыхнул пожар в одной из квартир

В центре Ростова из-за неисправной поводки вспыхнул пожар в одной из квартир
В Ростове-на-Дону в переулке Доломановском, 116/2 из-за неисправной проводки вспыхнул пожар. Происшествие случилось 5 января около 11:30.

По данным регионального ГУ МЧС, электропроводка не выдержала, после чего пламя охватило вытяжку на кухне. Огонь распространялся с бешеной скоростью и уничтожил всю кухню. Владельцев в квартире не было.

Сильный запах дыма уловил специальный датчик, и прозвучала пожарная сигнализация. Жильцы дома немедленно покинули здание через аварийный выход, на место была вызвана пожарная бригада.

- Ликвидировали возгорание 12 спасателей на трех единицах техники, - добавили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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