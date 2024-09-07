В Ростове в микрорайоне Северном произошел пожар в одной из квартир

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В Ростове в микрорайоне Северном случился пожар в одной из квартир. Инцидент произошел 7 сентября на улице Пацаева, 7/1.По рассказам соседей, около 16:30 раздался громкий взрыв. После этого они почувствовали сильный запах гари. Немедленно была вызвана пожарная бригада.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ликвидации были задействованы 20 человек и 8 единиц техники. Огонь был потушен на площади 15 квадратных метров.К счастью, в квартире никого не оказалось, обошлось без пострадавших. Но хозяину предстоит вложить значительные средства для восстановления жилья.