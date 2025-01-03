В Ростовской област из-за неисправной проводки сгорела кухня

Фото: ГУ МЧС по РО

В селе Крым Мясниковского района сгорела кухня частного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Возгорание произошло 2 января в 6:00 в доме № 2 по улице Шаумяна на кухне.В это время все жители дома еще спали. Хозяева дома проснулись от запаха дыма, который проник в их комнату.К счастью, люди смогли быстро покинуть дом и вызвать пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь уже распространился по всей кухне и охватил площадь в 20 квадратных метров.Пожар был потушен усилиями 12 пожарных и с использованием трёх единиц техники.Как выяснилось, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.