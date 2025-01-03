Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской област из-за неисправной проводки сгорела кухня

В Ростовской област из-за неисправной проводки сгорела кухня
В селе Крым Мясниковского района сгорела кухня частного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. 

Возгорание произошло 2 января в 6:00 в доме № 2 по улице Шаумяна на кухне.

В это время все жители дома еще спали. Хозяева дома проснулись от запаха дыма, который проник в их комнату.

К счастью, люди смогли быстро покинуть дом и вызвать пожарных. К моменту прибытия спасателей огонь уже распространился по всей кухне и охватил площадь в 20 квадратных метров.

Пожар был потушен усилиями 12 пожарных и с использованием трёх единиц техники.

Как выяснилось, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. 
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.