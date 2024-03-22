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В Батайске рухнула часть жилого дома

В Батайске рухнула часть жилого дома
В Батайске обрушилась часть жилого дома. Происшествие случилось 21 марта на улице Половинко.

По словам очевидцев, стена дома № 23 не выдержала очередного подтопления и обрушилась. Под завалами оказались бытовая техника, мебель и личные вещи хозяйки. Сама женщина не пострадала, ей удалось вовремя покинуть опасное помещение.

Спасатели работают на месте происшествия и разбирают часть обрушившейся стены, так как есть опасения обрушения другой части дома на соседнем жилом участке.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Ростовской области пока не предоставило официальной информации.

Следует отметить, что жители Батайска жаловались на постоянные подтопления из-за подъема уровня грунтовых вод. Каждый год улицы города систематически оказываются под водой. Из-за этого страдает дорожное покрытие и разрушается асфальт.
Фото: DonDay.
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