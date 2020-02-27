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В Батайске разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку

В Батайске разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку
В Батайске без вести пропала 13-летняя девочка. Подростка разыскивают уже два дня.

Полина Воронцова ушла из дома на улице Лермонтова около 20 часов 27 февраля, пишет battime. Школьница не сообщила, куда она направляется. С тех пор о ней ничего не известно.

В день пропажи девочка была одета в белую демисезонную куртку, чёрные лосины, на ногах - белые кроссовки, на голове - шапка в серо-синюю клетку.

У подростка славянская внешность, рост - около 160 сантиметров.

Всех, кто знает, где находится Полина Воронцова или видел её, просят сообщить по телефону: 8 (86354) 5-74-00.

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