В Батайске при пожаре в автосервисе сгорели две иномарки
Фото: obzor.city
В Батайске сгорел автосервис. ЧП произошло на СТО, расположенной на улице М. Горького, 24 августа.
Сигнал на пульт дежурного пожарной охраны поступил в 20:55. Когда пожарные прибыли на место, горение происходило на площади 80 квадратных метров. Кроме помещения, огнём были охвачены два автомобиля – «Мерседес» и «Ауди».
- Ликвидация возгорания наступила в 21:38, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.