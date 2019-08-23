В Батайске при пожаре в автосервисе сгорели две иномарки



Фото: obzor.city

В Батайске сгорел автосервис. ЧП произошло на СТО, расположенной на улице М. Горького, 24 августа.



Сигнал на пульт дежурного пожарной охраны поступил в 20:55. Когда пожарные прибыли на место, горение происходило на площади 80 квадратных метров. Кроме помещения, огнём были охвачены два автомобиля – «Мерседес» и «Ауди».

- Ликвидация возгорания наступила в 21:38, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.