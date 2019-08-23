Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске при пожаре в автосервисе сгорели две иномарки

В Батайске при пожаре в автосервисе сгорели две иномарки
Фото: obzor.city
В Батайске сгорел автосервис. ЧП произошло на СТО, расположенной на улице М. Горького, 24 августа.

Сигнал на пульт дежурного пожарной охраны поступил в 20:55. Когда пожарные прибыли на место, горение происходило на площади 80 квадратных метров. Кроме помещения, огнём были охвачены два автомобиля – «Мерседес» и «Ауди».
- Ликвидация возгорания наступила в 21:38, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.