В Батайске на ходу загорелся «Форд Фокус»

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В Батайске Ростовской области на ходу загорелась легковушка. Пожар случился 1 декабря на улице Калинина.Предварительно, водитель за рулем «Форда Фокуса» двигался по улице и почувствовал запах гари. Когда из машины повалил дым, он выбежал из салона и вызвал МЧС. На место выехали четыре спасателя на одной автоцистерне.За пару минут огонь распространился на площади 2 квадратных метра.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.