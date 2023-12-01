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В Батайске на ходу загорелся «Форд Фокус»

В Батайске на ходу загорелся «Форд Фокус»
В Батайске Ростовской области на ходу загорелась легковушка. Пожар случился 1 декабря на улице Калинина.

Предварительно, водитель за рулем «Форда Фокуса» двигался по улице и почувствовал запах гари. Когда из машины повалил дым, он выбежал из салона и вызвал МЧС. На место выехали четыре спасателя на одной автоцистерне.

За пару минут огонь распространился на площади 2 квадратных метра.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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