В Батайске на ходу загорелась «ГАЗель»

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В Батайске Ростовской области на ходу загорелась «ГАЗель». Пожар случился 13 ноября около 10:15.По предварительным данным, пламя вспыхнуло возле дома № 1В. По словам очевидцев, транспорт вез баллоны с пропаном и кислородом. Водитель почувствовал запах гари и вызвал на место МЧС.Для тушения огня привлекли четырех спасателей на одной автоцистерне.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось ликвидировать спустя 15 минут. В результате пожара никто не пострадал.