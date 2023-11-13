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В Батайске на ходу загорелась «ГАЗель»

В Батайске на ходу загорелась «ГАЗель»
В Батайске Ростовской области на ходу загорелась «ГАЗель». Пожар случился 13 ноября около 10:15.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло возле дома № 1В. По словам очевидцев, транспорт вез баллоны с пропаном и кислородом. Водитель почувствовал запах гари и вызвал на место МЧС.

Для тушения огня привлекли четырех спасателей на одной автоцистерне.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя удалось ликвидировать спустя 15 минут. В результате пожара никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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