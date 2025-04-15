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В Череповце ростовчанин во время пьяной потасовки зарезал земляка

В Череповце ростовчанин во время пьяной потасовки зарезал земляка

В Череповце произошло трагическое событие: рабочий, приехавший на вахту из Ростовской области, лишил жизни приятеля. Информация об этом поступила из следственного управления Следственного комитета по Вологодской области.

По информации следствия, преступление было совершено в ночь на 13 апреля в Череповце. Рабочие из Ростовской области, прибывшие в Вологодскую область для заработка, решили отдохнуть после трудового дня, употребив алкогольные напитки. В процессе распития между коллегами вспыхнула ссора.

В ходе затянувшейся словесной перебранки один из мужчин схватил со стола кухонный нож и нанес им смертельный удар своему товарищу. Пострадавший скончался от полученного ранения прямо на месте происшествия.

В отношении жителя Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Фото: нейросеть
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