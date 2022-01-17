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В Батайске мужчина убил собутыльника и спрятал его труп в подвале

В Батайске мужчина убил собутыльника и спрятал его труп в подвале
В Батайске мужчина расправился со своим собутыльником и спрятал его тело в подвале. Трагедия произошла в одном из частных домов города 13 января.

Как стало известно Rostov.ru, 45-летний местный житель перестал выходить на связь. Телефон его молчал, а соседи уже несколько дней не видели его дома. Родные и знакомые забили тревогу, что с ним могла приключиться беда. К сожалению, опасения подтвердились. Зайдя в дом мужчины, они обнаружили его труп в подвале. На теле были множественные колото-резанные раны. Стало ясно, что его убили.

Правоохранители стали разбираться в обстоятельствах смерти мужчины и кто мог зверски с ним расправиться. Оказалось, что накануне смерти убитый выпивал со своим знакомым. Полицейские нашли собутыльника и спросили, знает ли он что-либо о смерти знакомого. Тут мужчина и раскололся. Он признался, что во время пьянки поругался с собутыльником. В порыве злости он схватил нож и зарезал его. Осознав, что натворил, мужчина сбросил тело товарища в подвальное помещение и убежал.

- В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину 48-летнего задержанного докажут в суде, ему грозит от пяти лет лишения свободы.
Фото: РостовРу
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