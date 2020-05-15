В Батайске местный житель подозревается в изнасиловании 17-летней девочки
Фото: klops.ru
В Батайске по подозрению в изнасиловании задержан местный житель. В отношении 24-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, подозреваемый напал на 17-летнюю девушку 15 мая. Она поздно вечером возвращалась одна домой, сообщает battime.ru. Мужчина подкараулил её и напал. Угрожая расправой, он изнасиловал подростка в безлюдном переулке. Совершив преступление, подозреваемый сбежал.
Добравшись до дома, несовершеннолетняя рассказала о случившемся родителям. Взрослые позвонили в полицию. По описанию потерпевшей на следующий день подозреваемый был задержан.
В отношении батайчанина было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.