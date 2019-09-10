В Таганроге по подозрению в изнасиловании собственной дочери задержан местный житель



В Таганроге местный житель задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».



По версии следствия, 37-летний мужчина с 2017-го по 2019 год неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь 2001 года рождения.

- В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем об обстоятельствах преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



В настоящее время мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.