Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге по подозрению в изнасиловании собственной дочери задержан местный житель

В Таганроге по подозрению в изнасиловании собственной дочери задержан местный житель
В Таганроге местный житель задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

По версии следствия, 37-летний мужчина с 2017-го по 2019 год неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь 2001 года рождения.
- В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем об обстоятельствах преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время мужчина заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.