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В Азове водитель с пассажиром пострадали в жестком ДТП

В Азове водитель с пассажиром пострадали в жестком ДТП
В городе Азове Ростовской области в ДТП пострадал 18-летний водитель «Шкоды Октавии» и его 16-летний пассажир. Авария случилась около семи вечера 22 ноября на Кагальницком шоссе.

Водитель легковушки двигался по шоссе с превышением скорости и потерял управление. Машина врезалась сначала в пешеходное ограждение, затем влетела в опору линии электропередачи.

Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия водитель и пассажир получили травмы и были отправлены в больницу.
Фото: DonDay
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