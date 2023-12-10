В Азовском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Азовском районе 9 декабря произошло жуткое ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась в селе Пешково около 23:30.По предварительным данным, 18-летний парень за рулем «ВАЗ-21090» ехал по переулку Октябрьскому. Неподалеку от дома № 32 легковушку занесло. Машина на полном ходу врезалась в газовую опору. Удар оказался настолько сильным, что транспорт разорвало напополам, словно лист бумаги.- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и его 16-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.