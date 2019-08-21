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В Ростове-на-Дону в доме в переулке Островского случился пожар

В Ростове-на-Дону в доме в переулке Островского случился пожар
В Ростове в двухэтажном доме в переулке Островского, 66 произошел пожар. Происшествие случилось 23 августа около пяти часов вечера.

Гореть начала кровля дома. Пожар распространился на 60 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило примерно в 17.00.

– В 18.19 огонь был локализован. Для тушения задействовали шесть единиц техники и 22 человека, – сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Причину возгорания установят эксперты. В результате пожара никто не пострадал.

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