В Ростове-на-Дону в доме в переулке Островского случился пожар



В Ростове в двухэтажном доме в переулке Островского, 66 произошел пожар. Происшествие случилось 23 августа около пяти часов вечера.



Гореть начала кровля дома. Пожар распространился на 60 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило примерно в 17.00.



– В 18.19 огонь был локализован. Для тушения задействовали шесть единиц техники и 22 человека, – сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.



Причину возгорания установят эксперты. В результате пожара никто не пострадал.