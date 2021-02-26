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В Азове при пожаре в квартире пострадал пенсионер

В Азове при пожаре в квартире пострадал пенсионер
В Азове 65-летний мужчина пострадал при пожаре в своей квартире. Происшествие случилось в доме № 14 на улице Победы вечером 1 марта.

По предварительной информации, в квартире загорелись мебель и вещи хозяев. Владельцы пытались потушить огонь самостоятельно, но пламя не утихало.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили шесть спасателей на двух спецмашинах. Когда пожарные справились с огнем, хозяина квартиры забрала бригада медиков. Мужчине диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.

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