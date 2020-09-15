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На Дону при пожаре в квартире пострадал пенсионер

На Дону при пожаре в квартире пострадал пенсионер
В Волгодонске при пожаре в жилом многоквартирногм доме пострадал пожилой мужчина. Происшествие случилось на улице Строителей 16 сентября.

Около 15:20 загорелась одна из квартир дома, пламя охватило практически целую комнату. В тушении участвовали 12 спасателей и три единицы техники. Остановить распространение огня удалось в течение получаса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, при пожаре пострадал 69-летний пенсионер. С многочисленными ожогами его доставили в медучреждение.

Причина возгорания остается неизвестной.

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