На Дону при пожаре в квартире пострадал пенсионер

В Волгодонске при пожаре в жилом многоквартирногм доме пострадал пожилой мужчина. Происшествие случилось на улице Строителей 16 сентября.Около 15:20 загорелась одна из квартир дома, пламя охватило практически целую комнату. В тушении участвовали 12 спасателей и три единицы техники. Остановить распространение огня удалось в течение получаса.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, при пожаре пострадал 69-летний пенсионер. С многочисленными ожогами его доставили в медучреждение.Причина возгорания остается неизвестной.