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В Азове на огромной площади полыхает мусор и сухая растительность

В Азове на огромной площади полыхает мусор и сухая растительность
В Азове на огромной площади горит мусор и трава. Огонь вспыхнул вечером 29 августа в районе улицы Азовская.

Очевидцы сообщают, что из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. Местные отметили, что пламя приблизилось к жилым домам. Некоторые жители, собрали вещи, чтобы оперативно покинуть свои дома.

Однако в Главном управлении МЧС по региону заявили, что населенный пункт в безопасности. Угрозы жилым домам нет.

Как сообщает ведомство, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огнь тушат три автоцистерны.
Фото: соцсцети.
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