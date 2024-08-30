В Азове на огромной площади полыхает мусор и сухая растительность
В Азове на огромной площади горит мусор и трава. Огонь вспыхнул вечером 29 августа в районе улицы Азовская.
Очевидцы сообщают, что из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. Местные отметили, что пламя приблизилось к жилым домам. Некоторые жители, собрали вещи, чтобы оперативно покинуть свои дома.
Однако в Главном управлении МЧС по региону заявили, что населенный пункт в безопасности. Угрозы жилым домам нет.
Как сообщает ведомство, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огнь тушат три автоцистерны.