В Азове на огромной площади полыхает мусор и сухая растительность

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В Азове на огромной площади горит мусор и трава. Огонь вспыхнул вечером 29 августа в районе улицы Азовская.Очевидцы сообщают, что из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. Местные отметили, что пламя приблизилось к жилым домам. Некоторые жители, собрали вещи, чтобы оперативно покинуть свои дома.Однако в Главном управлении МЧС по региону заявили, что населенный пункт в безопасности. Угрозы жилым домам нет.Как сообщает ведомство, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Огнь тушат три автоцистерны.