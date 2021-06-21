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В Азове мотоциклист сбил 62-летнюю женщину

В Азове мотоциклист сбил 62-летнюю женщину
В Азове 62-летняя женщина едва не погибла под колесами мотоцикла. Происшествие случилось утром 23 июня.

По улице Московской ехал 31-летний мужчина на мотоцикле «Хонда». В районе дома № 292Б (продуктовый магазин) на проезжую часть вышла 62-летняя женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте. Байкер не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

Как сообщил инспектор по безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков, женщину с травмами доставили в больницу.

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