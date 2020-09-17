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В Азовском районе водитель ВАЗа сбил 36-летнюю женщину

В Азовском районе водитель ВАЗа сбил 36-летнюю женщину
В Ростовской области 49-летний водитель ВАЗа сбил пешехода. Авария произошла вечером 18 сентября в Азовском районе.

На 11-м километре дороги Ростов - Рогожкино 36-летняя женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте. В этот момент в ее сторону ехал водитель на «ВАЗ-21140». Мужчина не успел затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.

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