В Азове корова провалилась в водопроводный колодец

В городе Азове Ростовской области корова провалилась в водопроводный колодец. Происшествие случилось рано утром 10 апреля на улице Красногоровской, 21, сообщили в ГУ МЧС по региону.Животное, угодившее в двухметровую ловушку, заметили сотрудники МП Водоканал и вызвали спасателей. Операция по вызволению скотины длилась четыре часа. Доставали ее с помощью спецтехники.К счастью, корова не пострадала. По предварительной информации, в колодец она попала, потому что ее испугали бродячие собаки. Кому принадлежит животное, пока не известно.