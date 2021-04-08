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В Азове корова провалилась в водопроводный колодец

В Азове корова провалилась в водопроводный колодец
В городе Азове Ростовской области корова провалилась в водопроводный колодец. Происшествие случилось рано утром 10 апреля на улице Красногоровской, 21, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Животное, угодившее в двухметровую ловушку, заметили сотрудники МП Водоканал и вызвали спасателей. Операция по вызволению скотины длилась четыре часа. Доставали ее с помощью спецтехники.

К счастью, корова не пострадала. По предварительной информации, в колодец она попала, потому что ее испугали бродячие собаки. Кому принадлежит животное, пока не известно.

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