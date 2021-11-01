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В Ростовской области пенсионерка скончалась при пожаре

В Ростовской области пенсионерка скончалась при пожаре

В Новочеркасске 84-летняя женщина погибла при пожаре. ЧП произошло 3 ноября в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Народной, 44.

Квартира загорелась около четырех часов. Соседи почувствовали запах едкого дыма и вызвали пожарных. К прибытию спасателей огонь охватил более десяти квадратных метров. Пламя удалось потушить за полчаса.

Пожарные проверили помещение и нашли там тело 84-летней женщины. Бабушка не смогла выбраться из горящей квартиры и скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара послужила неисправность электропроводки.
Фото: kolibri.press
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