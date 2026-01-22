Новости
В Аксае Ростовской области обнаружили мертвой школьницу

В Аксае Ростовской области обнаружили мертвой ученицу школы №2. Происшествие случилось 19 января.

По предварительной информации, в тот день мама девочки пришла домой с работы. Женщина зашла в одну из комнат и увидела свою дочь. Девочка лежала и не отзывалась. Мать подошла к дочери и поняла, что та не дышит. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетней.

Погибшая была ученицей школы №2 на проспекте Ленина. На следующий день после произошедшего в учебное заведение пришли специалисты по делам несовершеннолетних. С детьми провели беседу и взяли под надзор.

- Класс взят под динамическое наблюдение. Кроме того, во всех школах Аксайского района запланировано проведение профилактических бесед с учащимися, - добавили в администрации Аксайского района.


А настоящий момент правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах смерти девочки.
Фото: Нейросеть
