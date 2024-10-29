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В Аксае погибла 38-летняя женщина, упав с высоты девятого этажа

В Аксае погибла 38-летняя женщина, упав с высоты девятого этажа
В Аксае Ростовской области погибла 38-летняя женщина, упав с высоты девятого этажа. Об этом сообщили в муниципальном бюджетном учреждении Аксайского района «УПЧС».

ЧП случилось 29 октября. Под окнами многоэтажного дома на улице Вартанова, 24 местные жители обнаружили тело женщины. Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь на место происшествия. Врачи, прибыв, только констатировали смерть женщины.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Ростов ру
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