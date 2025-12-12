Новости
Самолет ростовской компании «Азимут» экстренно сел в аэропорту Минвод

В воздушной гавани Минеральных Вод экстренно приземлился самолет авиакомпании «Азимут», зарегистрированной в донском регионе. Об этом сообщили представители Южной транспортной прокуратуры.

Утром сегодняшнего дня, 12 декабря, самолет авиалиний «Азимут», следовавший по направлению из Самарканда в Сочи, совершил незапланированное приземление в аэропорту Минвод. По предварительной информации, причиной этого стали технические неисправности.

Следует подчеркнуть, что для авиакомпании «Азимут» этот случай не является единичным в текущем году. За этот период было зафиксировано более десяти инцидентов, когда самолетам приходилось прерывать свои рейсы и возвращаться в аэропорт отправления или совершать посадку в ближайшем доступном аэропорту из-за выявленных во время полета технических проблем.

Только за сутки 31 октября отменили шесть рейсов. Причиной этого стали нарушения в работе оборудования.
Фото: Южная транспортная прокуратура
