Пассажирке рейса Тбилиси — Минск стало плохо: самолёт экстренно приземлился в Ростове



В ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт. Инцидент произошёл 25 декабря около 4:30. Лайнер следовал из Тбилиси в Минск.



Как сообщает DonDay.ru, одной из пассажирок неожиданно стало плохо во время полёта. Состояние женщины не улучшалось, и пилоты решили посадить самолёт в ближайшем аэропорту. В Платове их уже ждали медики. Они оказали пассажирке первую помощь, а потом доставили её в больницу.



В пресс-службе донского хаба добавили, что почти сразу самолёт отправился в Минск.