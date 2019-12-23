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Пассажирке рейса Тбилиси — Минск стало плохо: самолёт экстренно приземлился в Ростове

Пассажирке рейса Тбилиси — Минск стало плохо: самолёт экстренно приземлился в Ростове
В ростовском аэропорту Платов экстренно приземлился самолёт. Инцидент произошёл 25 декабря около 4:30. Лайнер следовал из Тбилиси в Минск.

Как сообщает DonDay.ru, одной из пассажирок неожиданно стало плохо во время полёта. Состояние женщины не улучшалось, и пилоты решили посадить самолёт в ближайшем аэропорту. В Платове их уже ждали медики. Они оказали пассажирке первую помощь, а потом доставили её в больницу.

В пресс-службе донского хаба добавили, что почти сразу самолёт отправился в Минск.

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