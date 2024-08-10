Утопленницу нашли в реке Мертвый Донец в Ростове
В Ростове из реки вытащили утопленницу. Тело женщины нашли в водоеме в черте города 10 августа.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, труп достали из Мертвого Донца, недалеко от станции «Первомайской». Очевидцы вызвали спасателей. Специалисты прибыли к берегу реки примерно у дома № 60 по улице 30-летия Октября. Они достали тело погибшей. При каких обстоятельствах умерла женщина, выясняют эксперты.
Ранее стало известно еще об одном трупе, который выловили в водоеме Ростова. Из реки Темерник достали тело мужчины.